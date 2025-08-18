Хинштейн сообщил о новом обстреле Рыльска

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что город Рыльск попал под обстрел. По предварительной информации, пострадавших нет.

«В результате удара повреждены пять частных и три многоквартирных дома: выбиты окна, посечены фасады и заборы»,— написал Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Возле одного из домов загорелась газовая труба, добавил господин Хинштейн. Перебиты линии электропередачи. Врио губернатора пообещал оказать помощь собственникам поврежденного жилья.