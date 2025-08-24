Москалькова опубликовала видео с возвращенными из Украины жителями Курской области

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала видеозапись, как она и сотрудники ее аппарата встречают на белорусской границе после обмена восемь жителей Курской области, возвращенных с территории Украины.

По ее словам, благодаря усилиям Минобороны России и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна уже сегодня возвращенные куряне будут дома. «Продолжу работу по возвращению домой курян, которые до сих пор остаются на Украине»,— написала Татьяна Москалькова.

Процесс возвращения, по ее словам, занял много времени. В нем участвовали сотрудники администрации президента России, Минобороны, МИДа, ФСБ. «Благодарю белорусских коллег за предоставление уникальной площадки и всего необходимого»,— добавила она.