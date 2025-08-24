За лето в Свердловской области утонули 29 человек

За лето в водоемах Свердловской области утонули 29 жителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Двух человек удалось спасти благодаря спасателям или неравнодушным людям. Сотрудники МЧС продолжают патрулировать берега, в ведомстве отметили, что люди приходят к воде и в прохладную погоду, чтобы рыбачить или отдыхать.

Спасатели напомнили правила безопасности на водоеме: необходимо помнить, что поздним летом вода холодная и может вызвать судороги, а после дождей берега становятся скользкими и несут опасность. Нельзя оставлять детей без присмотра на берегу, выходить на опасные участки берега во время рыбалки. Нужно надеть спасательный жилет, а с собой иметь средства связи.

Напомним, в начале августа у отеля «Рамада» в Екатеринбурге утонул мужчина. Тело извлекли из воды, погибшему было 30 лет.

Анна Капустина