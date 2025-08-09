МЧС: в Екатеринбурге у отеля «Рамада» утонул 30-летний мужчина

В Екатеринбурге у отеля «Рамада» утонул мужчина, сообщили в МЧС по Свердловской области. Инцидент произошел в пятницу, 8 августа.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«На акватории карьера "Рамада" обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1995 года рождения. Проводятся оперативно-следственные мероприятия»,— прокомментировали в региональном министерстве.

Сотрудники МЧС проводят профилактические рейды, рассказывают о важности соблюдения правил безопасности на воде и недопустимости оставления детей без присмотра вблизи водоемов, а также предостерегают от купания в не оборудованных для этого местах.