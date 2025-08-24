У стали не плавятся объемы

Производство стали в мире в июле сократилось на 1,3% год к году и на 0,85% в месячном выражении, до 150,1 млн тонн, по данным Всемирной ассоциации стали (WSA). Заметнее всего в годовом сравнении сократили выплавку металла по итогам отчетного месяца Германия (на 13,7% год к году, до 2,7 млн тонн), Бразилия (на 5,5%, до 2,9 млн тонн) и Южная Корея (на 4,7%, до 5,3 млн тонн).

Крупнейшими производителями по итогам месяца остались Китай, Индия и Япония. Совокупно в июле в странах произвели 100,6 млн тонн. Впрочем, наращивала производство в годовом сравнении по итогам отчетного периода только Индия — на 14%, до 14 млн тонн. Китай сократил производство в июле на 4% в годовом сравнении, до 79,7 млн тонн, Япония — на 2,5%, до 6,9 млн тонн.

Россия традиционно занимает пятое место среди крупнейших производителей стали. WSA оценивает объем выплавки металла в РФ в июле в 5,7 млн тонн, что на 2,4% меньше, чем годом ранее. В 5,7 млн тонн оценивает российское производство стали в июле и корпорация «Чермет». По ее данным, год к году показатель сократился на 2,5%, оставшись примерно на уровне июня 2025 года.

Цены на российскую сталь находятся у минимальных значений за несколько лет. К середине августа стальная заготовка из РФ в портах Черного моря подешевела на $10 за неделю, до $440–445 за тонну (FOB), подсчитывали аналитики BigMint. Рейтинговое агентство «Русмет» оценивает стоимость стальной заготовки на этом базисе в 35,82 тыс. руб. за тонну — это минимум с конца 2022 года — начала 2023 года (см. “Ъ” от 22 августа). Полина Трифонова