Сталь готовится к отплытию

Рост ставок фрахта и слабый спрос способствуют снижению экспортных цен на российскую сталь. К середине августа стоимость заготовки в портах Черного моря сократилась до $440–445 за тонну, и аналитики допускают падение до $430 за тонну. Давление со стороны Китая — крупнейшего производителя стали в мире — при этом не ослабевает.

Цены на российскую стальную заготовку по итогам недели 11–15 августа в портах Черного моря сократились на $10, до $440–445 за тонну (FOB), говорится в обзоре аналитической компании BigMint. Рейтинговое агентство «Русмет» оценивает стоимость стальной заготовки на этом базисе в 35,82 тыс. руб. за тонну — это минимум с конца 2022 года — начала 2023 года. Рублевые цены, по данным «Русмет», растут с конца июля в связи с ослаблением рубля.

В BigMint отмечают, что стоимость российской продукции находится под давлением роста ставок фрахта и слабого спроса. Как добавляют аналитики, заводы стран СНГ избегали агрессивных продаж, рассчитывая на поддержку валютного курса. По данным BigMint, в Турции российская заготовка котировалась по $460–470 за тонну с учетом стоимости доставки в порт и фрахта (CFR), но максимальный уровень закупочных цен был в диапазоне $455–460 за тонну.

В целом, говорится в обзоре BigMint, настроения на рынке оставались слабыми из-за вялого спроса на готовую сталь и низкого спроса на арматуру. Продавцы сопротивлялись дальнейшему снижению цен, а покупатели сохраняли осторожность, не ожидая заметной динамики котировок до фундаментальных улучшений на рынке стали, добавляют аналитики.

Независимый эксперт Леонид Хазанов прогнозирует дальнейшее снижение стоимости российской стальной заготовки до $429–430 за тонну. По его словам, спад в строительной отрасли формирует нисходящий тренд: снижение строительной активности ведет к падению заказов на импортный прокат из Турции, что, в свою очередь, увеличивает предложение и давит на цены российского металла.

Аналитики Альфа-банка в обзоре сектора черной металлургии отмечали, что ситуация на экспортных рынках стали в этом году характеризуется избытком предложения, тарифными войнами и спадом потребительских настроений. Комитет по стали Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) оценивает избыточные мощности в металлургии в 602 млн тонн и ждет их расширения, в том числе за счет инвестиций китайских металлургических компаний за рубежом, указывают аналитики. В этих условиях, говорится в обзоре, были надежды на снижение предложения китайской стали. Но, по данным таможенного управления КНР, экспорт стали из страны в январе—июле вырос на 11,4%, до 67,89 млн тонн, сообщает BigMint. Как отмечают аналитики, поставки растут, стимулируемые слабым внутренним спросом, несмотря на защитные меры, объявленные в США, ЕС и некоторых странах Юго-Восточной Азии. Китай, крупнейший производитель стали в мире, сократил выплавку металла в первой половине 2025 года на 3%, до 514,8 млн тонн, по данным Всемирной ассоциации стали (WSA).

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов говорит, что во второй половине 2025 года ожидается продолжение волатильности на рынке стальных полуфабрикатов. Стоимость морских перевозок останется относительно высокой — основываясь на текущих геополитических условиях, спрос сохранится низким, а конкуренция возрастает, перечисляет он.

По словам господина Орехова, основным потребителем российской заготовки остается Турция, несмотря на конкурентное давление. Кроме того, стабилен интерес к полуфабрикату из РФ в странах Северной Африки и Ближнего Востока, особенно если логистика позволяет поддерживать конкурентоспособную цену. А в периоды низких издержек на доставку и на фоне конкуренции с материалом из Индии и Ирана металлургам может быть интересна Юго-Восточная Азия, добавляет эксперт.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова