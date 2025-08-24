«Локомотив» завершил участие в Кубке Блинова победой

В Омске на «G-Drive Арене» 24 августа состоялся матч между «Локомотивом» и «Нефтехимиком» в рамках Кубка Блинова. Победили «железнодорожники».

На 3-й минуте матча счет открыл игрок «Нефтехимика» Лука Профака. Голы «Локомотива» начались с реализации большинства на 13-й минуте — с передач Георгия Иванова и Егора Сурина забил Максим Березкин. Через три минуты эти же игроки забросили еще одну шайбу в ворота соперника — гол на счету Георгия Иванова.

Во втором периоде по голу забили хоккеисты ярославской команды — Байрон Фрэз и Егор Сурин. В третьем периоде нижнекамцам удалось сократить разрыв: шайбу в ворота Алексея Мельничука отправил Андрей Белозеров. Но окончательный счет установил ярославец Андрей Сергеев. Основное время закончилось со счетом 5:2.

Напомним, что это была четвертая и последняя игра в рамках предсезонного турнира. В первом матче «железнодорожники» уступили «Северстали» (0:2), во втором — одержали победу над «Сибирью» (4:1), в третьем — всухую проиграли «Авангарду» (0:3). «Локомотив» завершил выступление на Кубке Блинова и занял третье место в турнирной таблице.

25 августа начнется вторая часть тренировочных сборов в Ярославле, которая продлится до начала сезона. 31 августа «Локомотив» встретится с череповецкой «Северсталью» в рамках предсезонной подготовки. Первый матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 25/26 назначен на 5 сентября.

Алла Чижова