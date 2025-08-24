Бастрыкин вновь потребовал доклад о мошенничестве RC Group в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о мошенничестве по отношению к жителям Екатеринбурга. Об этом сообщили в информационном центре СКР.

Внимание на дело обратило видеообращение жителей Екатеринбурга, которые были недовольны ходом расследования. По данным ведомства, сотрудники RC Group на протяжении трех лет предлагали жителям заключить партнерство, обещая, что те смогут получить хороший заработок.

Чтобы оплатить услуги, клиенты брали кредиты, а затем перечисляли полученные деньги на сторонние банковские счета, после чего переставали выходить на связь, указывает информационный центр. Деятельность организации прекращена не была, а возможные виновные не наказаны.

О ходе расследования дела доложит руководитель СУ СК России по Свердловской области Богдан Францишко. Исполнение поручение стоит на контроле в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в конце июле Александр Бастрыкин уже обращал внимание на расследование дела RC Group. Тогда член Общественной палаты Дмитрий Чукреев сообщал, что общественники приходили в офис компании и пытались поговорить о случаях мошенничества, однако разговор закончился дракой. По словам господина Чукреева, жертвами компании стали сотни жителей России.

Анна Капустина