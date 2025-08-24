РЖД увеличили число мест в «Сапсанах» после ограничений в Пулково

РЖД удвоили количество мест в двух поездах «Сапсан», следующих 24 и 25 августа между Санкт-Петербургом и Москвой. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Из Санкт-Петербурга поезд отправится 24 августа 20:50 мск. Из Москвы — 25 августа в 6:50. Ранее между городами было запущено пять дополнительных поездов дальнего следования.

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково работал в режиме ограничений около 20 часов. Прием и выпуск рейсов возобновился в 10:52. Отменено 90 рейсов, еще 80 задержано более чем на два часа. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, за 24 августа над регионом уже сбито более 30 беспилотников.