В Пулково отменили 90 рейсов из-за ограничений в воздушном пространстве

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково около 20 часов работал в режиме ограничений. За это время было отменено 90 рейсов на вылет. Еще 80 были задержаны более чем на два часа, сообщает пресс-служба авиагавани.

На запасные аэродромы ушли 42 самолета. Все службы Пулково переведены в усиленный режим работы. Расписание рейсов будут корректировать. «Сотрудники аэропорта и авиакомпаний делают все возможное для скорейшей нормализации расписания»,— говорится в заявлении.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в Пулково в 10:52 мск. Губернатор Ленинградской области сообщал об уничтожении 30 беспилотников, в том числе в Кингисеппском районе. В результате атаки возник пожар на терминале НОВАТЭКа в Усть-Луге. В 10:47 глава региона объявил об отмене угрозы БПЛА.