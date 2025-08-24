ЦДМ пообещал оказать помощь пострадавшим при взрыве баллона с гелием

Центральный детский магазин сообщил, что временно приостановил работу после взрыва газового баллона. Администрация торгового центра окажет помощь семьям пострадавших, говорится в заявлении пресс-службы ЦДМ.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Баллон с гелием взорвался днем 24 августа на третьем этаже торгового центра. «Инцидент произошел у одного из арендаторов Центрального детского магазина»,— говорится в пресс-релизе. Сейчас в ЦДМ работают сотрудники правоохранительных органов.

В результате взрыва погиб один человек, еще трое пострадали. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, предварительной причиной ЧП стала техническая неисправность оборудования.