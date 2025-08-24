Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Собянин назвал причиной взрыва в ЦДМ на Лубянке неисправность оборудования

Газовый баллон в Центральном детском магазине на Лубянке, по предварительным данным, взорвался из-за технической неисправности оборудования. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Точную причину устанавливают следственные органы. Работу контролирует прокуратура Центрального административного округа.

Взрыв произошел днем 24 августа на третьем этаже торгового центра. Погиб один человек. Департамент здравоохранения Москвы сообщал о троих пострадавших. ЦДМ пообещал оказать помощь пострадавшим. Торговый центр временно не работает, сообщили в пресс-службе.

