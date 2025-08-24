Курсант ВДВ сознался в убийстве замкомвзвода из-за конфликта

Военная прокуратура Московского военного округа потребовала от рязанской военной прокуратуры отчитаться о результатах проверок, связанных с расследованием уголовного дела в отношении курсанта Рязанского воздушно-десантного училища Ивана Селина. 20-летний курсант обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) заместителя командира взвода 24-летнего сержанта Ивана Селина.

Курсант сообщил следствию, что мотивом преступления стала личная неприязнь к замкомвзвода, которого он называл «вспыльчивым, требовательным и высокомерным». По словам обвиняемого, сержант предвзято относился к нему и другим курсантам без боевого опыта.

Илья Казанцев детально описал, как 26 мая, воспользовавшись моментом на складе, связал стропы обоих парашютов Ивана Селина, рассчитывая, что гибель сочтут несчастным случаем. Однако после трагедии Илья Казанцев сознался в содеянном, хотя при задержании кричал: «Я бы его все равно убил! Застрелил бы в карауле!»

Адвокат семьи погибшего требует провести дополнительное расследование, указывая на возможную халатность начальника склада и причастность других лиц. Ходатайства удовлетворены, дополнительное следствие планируется провести оперативно, а передать дело сторонам для ознакомления в октябре.

