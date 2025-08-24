Боксеру предложили тюремный режим

Максимальный 25-летний срок запросила в военном суде прокурор бойцу спецподразделения Kraken украинской армии, бывшему чемпиону Украины по боксу Андрею Приходько. Он в 2023 году участвовал в нападении на Белгородскую область и лично из гранатомета обстрелял микроавтобус с российскими пограничниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В прошедших 22 августа во 2-м Западном окружном военном суде прениях прокурор сообщила что уроженец Мариуполя Андрей Приходько женат на 28-летней уроженке Одессы, работающей мастером по маникюру. Мать и бабушка подсудимого проживают в том же Мариуполе, с ними он не связывался после пленения в июле 2023 года. Из показаний Приходько, отметила гособвинитель, следовало, что он успешно занимался боксом, выиграл чемпионат и Кубок Украины, а в 2016 году, победив в розыгрыше Кубка в весовой категории до 75 кг, был признан лучшим боксером турнира.

29 июля 2022 года спортсмен подписал трехлетний контракт с ВСУ с зарплатой 150 тыс. гривен (около $3 тыс.). Пройдя в Одессе обучение на стрелка-снайпера, в октябре 2022 года он принял участие в сражении за одно из сел в дельте Днепра и был первый раз ранен. После этого ему предложили перейти в разведывательно-диверсионное спецподразделение Kraken, где он стал гранатометчиком.

По материалам дела, в июне 2023 года Приходько принял участие во вторжении запрещенного в РФ террористического «Русского добровольческого корпуса» в Шебекинский район Белгородской области.

По мнению прокурора, цель вторжения заключалась в запугивании местного населения и дестабилизации обстановки в приграничном районе.

По материалам дела, 4 июня Приходько обстрелял из противотанкового гранатомета АТ-4 микроавтобус «Газель» с российскими пограничниками. Те успели вовремя покинуть салон и занять боевые позиции, никто не погиб.

По данным обвинения, в плен боксер попал после того, как в июле 2023 года его группа была переброшена под Часов Яр. В ходе боя он получил ранение.

За участие в боевых действиях на территории России ему предъявили обвинение по ст. 205, ч. 3 ст. 222, ст. 322 и 226 УК РФ (совершение террористического акта, незаконное пересечение границы, незаконный оборот оружия и боеприпасов, а также хищение оружия). Бывший боец Kraken вину признал полностью, написав явку с повинной.

Прокурор предложила приговорить его к 25 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и штрафу в размере 700 тыс. руб.

Адвокат по назначению Игорь Старов высказал сомнение в обоснованности квалификации действий подзащитного по 205-й «террористической» статье УК. «Эта статья применяется, когда обвиняемый в теракте намеревался дестабилизировать работу органов управления либо устрашить население,— сказал он.— Однако из показаний подзащитного и слов прокурора следует, что к моменту нападения население вместе с представителями власти Новой Таволжанки Щебекинского района было эвакуировано.

Сам Приходько сообщал, что в их задачу входило прикрывать действия "Русского добровольческого корпуса" (признан террористическим и запрещен в России), а не убийства населения или дестабилизация работы администрации». Кроме того, добавил адвокат, подразделение должно было взять в плен раненого российского полковника и вернуться с ним на Украину. «Однако эта задача не была выполнена, после чего группа покинула территорию России»,— резюмировал защитник, попросив о снисхождении к подсудимому.

Сам Приходько в последнем слове поддержал адвоката, подтвердив признание вины и раскаяние в содеянном. Оглашение приговора назначено на 25 августа.

Алексей Соковнин