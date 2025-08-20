Боксера судят за гранатомет

В Москве военный суд начал рассматривать дело бывшего чемпиона Украины по боксу, военнослужащего спецподразделения Kraken Андрея Приходько. Он обвиняется в участии в нападении на Белгородскую область в 2023 году. По данным следствия, незадолго до сдачи в плен он обстрелял из гранатомета микроавтобус с российскими военнослужащими, однако никто не погиб.

На процессе, который 20 августа начался во 2-м Западном окружном военном суде, Андрей Приходько участвовал в режиме видеоконференции — сам он находится в СИЗО №2 Ростова-на-Дону. В ходе традиционной процедуры установления личности подсудимого выяснилось, что он родился в Мариуполе, где и сейчас проживают его родные, а прописан вместе с женой в Одессе.

О своих спортивных достижениях Андрей Приходько в суде не сказал, но на Украине до недавнего времени он был нерядовым боксером. По данным из открытых источников, спортом подсудимый начал увлекаться с детства. В 2015 году стал третьим в рейтинге боксеров Донецкой области. За свою спортивную карьеру становился чемпионом и обладателем кубка Украины. В 2016 году, победив на Кубке Украины в весовой категории до 75 кг, был признан лучшим боксером турнира.

Последовавшее затем неожиданное завершение спортивной карьеры он объяснял разногласиями с тренером.

После начала СВО он вступил в ВСУ и в итоге оказался в разведывательно-диверсионном спецподразделении Kraken.

По материалам уголовного дела, в июне 2023 года диверсант принял участие во вторжении террористического и запрещенного в России «Русского добровольческого корпуса» в Шебекинский район Белгородской области. Бойцы спецподразделения ВСУ должны были контролировать действия «корпуса» и при необходимости прикрывать его. Участники рейда постоянно снимали происходящее и выкладывали видео в соцсетях, что позже позволило российскому следствию идентифицировать многих участников нападения.

Что касается бывшего боксера Приходько, то он, по данным следствия, 4 июня обстрелял из противотанкового гранатомета АТ-4 микроавтобус «Газель», в котором находились российские пограничники, выдвигавшиеся к месту боестолкновения. При этом сообщалось, что все они успели покинуть загоревшееся транспортное средство, никто не погиб.

Приходько сдался в плен в июле 2023 года, после того как его разведгруппа уже покинула Белгородскую область и была переброшена в другой район боев.

Он написал явку с повинной. Отвечая по ходу судебного заседания на вопросы председательствующего, он подтвердил все факты, изложенные в обвинительном заключении.

Ему предъявили обвинение по ст. 205, ч. 3 ст. 222, ст. 322 и 226 УК РФ (совершение террористического акта, незаконное пересечение границы, незаконный оборот оружия и боеприпасов, а также хищение орудия).

После оглашения обвинения прокурором председательствующий Дмитрий Иванов спросил подсудимого: «Понятно ли вам, в чем вас обвиняют, и признаете ли себя виновным?» Подсудимый ответил утвердительно. Однако от более подробных пояснений он отказался, так же как и от участия в прениях и последнего слова.

«Я выступлю вместо подзащитного в прениях, наша позиция согласована»,— сказал адвокат обвиняемого Игорь Старов, что судью вполне удовлетворило.

