Ремонт дороги от областной больницы в сторону Красного Бора завершен

Завершен капитальный ремонт дороги от Ярославской областной клинической больницы до поселка Красный Бор. Работы проводились в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Обновили участок в 1,6 км. Важно, что при ремонте удалось сохранить зеленый облик этой территории. Первоначально предполагалось вырубить около 400 вековых сосен. После обсуждения с жителями, экспертами и профильными ведомствами проект скорректировали и большинство деревьев оставили. Это хороший пример бережного отношения к природе»,— добавил господин Евраев.

Результатом ремонта стали расширение проезжей части, спрямление дороги там, где плохая видимость, новое асфальтобетонное покрытие, знаки и разметка. Также привели в порядок остановку общественного транспорта, сделали новые тротуары и освещение. Работы выполняло АО «Ярдормост». Лучших дорожных рабочих удостоили благодарностей и грамот.

Алла Чижова