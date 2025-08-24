Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Специалисты ликвидировали открытое горение на терминале в Усть-Луге

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на терминале НОВАТЭКа в Усть-Луге. Об этом в первом часу дня 24 августа сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Службы собственника приступают к ремонтно-восстановительным работам на площадке»,— говорится в сообщении.

Утром в небе над Ленобластью уничтожили 18 беспилотников, 10 из них сбили над портом Усть-Луга. В связи с атакой БПЛА в аэропорту Пулково вводили план «Ковер».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что власти 47-го региона отменили воздушную тревогу в двенадцатом часу дня. В аэропорту сняли все ограничения в 10:07.

Андрей Маркелов

