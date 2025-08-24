В администрации Екатеринбурга заявили, что не собираются убирать медиаэкран

Планы по поводу переноса медиэкрана с ул. Вайнера в Екатеринбурге в другое место в администрации не рассматривались. Об этом сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе мэрии.

В администрации добавили, что реконструкция ул. Вайнера обсуждается уже давно, но с планами убрать медиаэкран это не связано.

Ранее на Международном фестивале креативных индустрий в Екатеринбурге «Открытый консорциум» рассказал о проекте возможного развития ул. Вайнера, который подразумевает демонтаж медиаэкрана. Проект был представлен в рамках дискуссии о развитии улицы.

Напомним, медиаэкран на ул. Вайнера стал подарком Екатеринбургу ко Дню города в его 300-летний юбилей от компании «Сима-ленд».

В августе врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил главе Екатеринбурга Алексе Орлову благоустроить улицу Вайнера и призвал местный бизнес принять участие в ее обновлении. В частности, по его словам, в благоустройстве готова поучастовать компания «Золотое яблоко».

Анна Капустина