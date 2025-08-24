Один человек погиб при взрыве баллона в Детском мире на Лубянке

В результате взрыва в Центральном детском магазине на Лубянке погиб один человек. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах. Такие же данные приводит РЕН ТВ и АГН «Москва».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Депздрав Москвы сообщает о трех пострадавших. Одному из них оказывают помощь на месте, двое других госпитализированы в Институт им. Склифосовского. На месте работают бригады скорой помощи, центр экстренной медицины и другие службы.

Причиной взрыва стала разгерметизация баллона, сообщили ТАСС в оперативных службах.