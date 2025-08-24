Тройка-то уже не та

По итогам шестого тура чемпионата России по футболу произошли перестановки в призовой тройке. Теперь лидером является «Краснодар», который разгромил «Крылья Советов» — 6:0. Действующие чемпионы страны на одно очко обошли «Локомотив». Опередил его по разнице мячей и ЦСКА, одержавший победу над «Акроном» — 3:1.

После того как «Локомотив» второй раз подряд недосчитался двух очков, на этот раз сыграв вничью с «Ростовом», в премьер-лиге встал вопрос о смене лидера, ведь «Краснодар» отставал от железнодорожников с учетом их результата в шестом туре на два балла, а ЦСКА — на три. Перед теми же кубанцами, на первый взгляд, стояла не такая простая задача — победить воспрянувшие в нынешнем сезоне «Крылья Советов» на их поле. Но команда Магомеда Адиева даже не успела расправить крылья, как получила два гола.

С начала матча не прошло и трех минут, как опытный Ильзат Ахметов, за чьими плечами выступление за топовые клубы, в том числе и за «Краснодар», допустил непозволительную ошибку недалеко от собственной штрафной. Пока он раздумывал, что делать с мячом, его накрыл Гаэтан Перрен, который впервые появился в стартовом составе чемпионов России после трансфера из французского «Осера». Новичок южан очутился наедине с вратарем и уверенно разобрался с ним, забив свой первый гол и поблагодарив за результативную передачу Эдуарда Сперцяна.

Самарцы попробовали сделать вид, что ничего страшного не произошло, и по-быстрому сравнять счет. Причем им это едва не удалось, когда Фернандо Костанца после подачи углового опасно бил головой. Гостей выручил голкипер Станислав Агкацев, который потом еще отразил и удар очень старавшегося исправиться Ахметова. А вот его самарский коллега Сергей Песьяков неудачно действовал на выходе и дал повод назначить пенальти, когда, по мнению VAR и главного арбитра, задел кулаком Сперцяна. Капитан «Краснодара» реализовал одиннадцатиметровый, и «Крылья» оказались в крайне сложном положении, которое еще на исходе первого тайма стало безвыходным. Перрен, выполнявший функции правого вингера, нашел брешь в низком оборонительном блоке хозяев и прострелил на Джона Кордобу, записав себе в актив голевой пас.

Нельзя сказать, что самарцы совсем скисли, но, похоже, вера в то, что такой матч можно спасти, в них постепенно угасала.

Да и чемпионы не теряли контроля над ситуацией, а Сперцян в дебюте второго тайма чуть не вонзил четвертый гол, угодив в каркас ворот. Адиев все-таки поднял со скамейки запасных своего лучшего бомбардира Вадима Ракова, положившего четыре мяча в трех первых турах, которого решил придержать из тактических соображений, но и это ничего не изменило. Его подопечные по-прежнему были ближе к тому, чтобы пропустить, чем сократить разницу. Тот же Кордоба попал в Песьякова, исполняя футбольный буллит. Зато Жуан Батчи пробил как надо после очередного паса Сперцяна, а затем и Кордоба оформил дубль с передачи Батчи, когда «Крылья» уже окончательно развалились. В разгроме еще поучаствовал и Никита Кривцов, а ассистировавший ему Сперцян набрал четвертый результативный балл. И «Краснодар» с 15 очками возглавил таблицу.

ЦСКА тоже в последнее время демонстрирует очень горячий футбол, поэтому мало кто сомневался, что у себя дома он без проблем справится с «Акроном» и заодно возьмет реванш за кубковое поражение по пенальти. Армейцы очень легко открыли счет благодаря прессингу на чужой половине поля. Кирилл Глебов доставил мяч Матеусу Алвесу, и 20-летний бразилец, становящийся весьма заметной фигурой в команде Фабио Челестини, врезал под планку. Хотя и тольяттинцы выглядели вроде бы отнюдь неплохо, довольно агрессивно отреагировали на пропущенный гол и даже могли ответить своим. Хозяева атаковали реже, но просто с убийственной эффективностью и вскоре повели — 2:0. Данил Круговой с левого фланга подал в штрафную на Тамерлана Мусаева, голкипер гостей Виталий Гудиев парировал его удар, а вот Глебов добивал уже абсолютно беспрепятственно. 19-летний воспитанник ЦСКА тут же мог отличиться еще раз, однако, когда он жахнул в перекладину, мяч отскочил в поле.

Впрочем, и «Акрон» использовал свой главный козырь — потрясающее голевое чутье 37-летнего нападающего Артема Дзюбы. Лучший бомбардир в истории чемпионатов России с подбора на стандарте заколотил 172-й гол, при этом персонально вратарю красно-синих Игорю Акинфееву он забил только третий. И было уже не совсем понятно, куда дальше качнется игра. Ее результат предопределил пенальти, назначенный во втором тайме после попадания мяча в руку тольяттинца Марата Бокоева в верховой борьбе с Матвеем Лукиным. Иван Обляков с «точки» не промахнулся, и москвичи снова оторвались от соперника на безопасное расстояние, а Челестини со спокойным сердцем выпустил дебютантов — бразильского защитника Жуана Витора и колумбийского хавбека Даниэля Руиса. В концовке, правда, немного ошибся Акинфеев, что едва не привело к автоголу Милана Гайича, но в целом сомнений в успехе хозяев не возникало. ЦСКА победил и с 14 очками обогнал «Локомотив» по дополнительным показателям. А уже в следующем туре армейцы примут на своем поле «Краснодар».

Александр Ильин