Один человек пострадал при взрыве баллона с газом в Детском мире на Лубянке

В Центральном детском магазине на Лубянке произошел взрыв. Один человек пострадал. Проведена эвакуация, сообщили «РИА Новости» в оперативных службах.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По информации АГН «Москва», после взрыва одного из посетителей охватило пламя, огонь сбили находившиеся поблизости люди. По предварительным данным, он скончался.

Что известно о взрыве баллона с гелием в ЦДМ на Лубянке в Москве. Главное

С третьего этажа торгового центра идет дым. Экстренные службы выехали на место. Прибыли шесть карет скорой помощи.

