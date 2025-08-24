Один человек пострадал при взрыве баллона с газом в Детском мире на Лубянке

В Центральном детском магазине на Лубянке произошел взрыв. Один человек пострадал. Проведена эвакуация, сообщили «РИА Новости» в оперативных службах.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По информации АГН «Москва», после взрыва одного из посетителей охватило пламя, огонь сбили находившиеся поблизости люди. По предварительным данным, он скончался.

С третьего этажа торгового центра идет дым. Экстренные службы выехали на место. Прибыли шесть карет скорой помощи.