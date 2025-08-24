На терминале НОВАТЭКа в Усть-Луге ликвидировали открытое горение

На терминале НОВАТЭКа в порту Усть-Луга в Ленинградской области начались ремонтно-восстановительные работы после ликвидации открытого горения. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Как ранее сообщал губернатор, утром 24 августа регион подвергся атаке 10 беспилотников. Обломки одного из них стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭКа. К тушению привлекался пожарный поезд. Сама компания о последствиях атаки на терминал не сообщала.

Усть-Луга — второй по величине порт в России после Новороссийска. НОВАТЭК ввел комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в Усть-Луге в 2013 году. В 2024 году комплекс переработал 7,4 тыс. т стабильного газового конденсата.