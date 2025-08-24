Трамп поздравил Украину с днем Днем независимости

Президент США Дональд Трамп поздравил Украину с Днем независимости, выразив восхищение «несгибаемым духом» украинского народа. Поздравление опубликовано в соцсети X на странице президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп отметил мужество Украины и передал «самые теплые пожелания» народу страны. «Отмечая этот важный день, знайте, что Соединенные Штаты уважают вашу борьбу, чтят ваши жертвы и верят в ваше будущее как независимого государства»,— написал президент США.

Дональд Трамп подчеркнул, что сейчас настало время положить конец бессмысленным убийствам. Он добавил, что США поддерживают урегулирование конфликта через переговоры, которые приведут к прочному миру и обеспечат суверенитет Украины.