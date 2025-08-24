В России утвердили список из 17 обязательных школьных предметов

Минпросвещения России утвердило список из 17 обязательных предметов для школ на 2026/27 учебный год. Документ, с которым ознакомился ТАСС, определяет учебные дисциплины для всех аккредитованных образовательных организаций.

В список входят естественнонаучные дисциплины: физика, биология, химия и география. Гуманитарные предметы: русский язык, литература, иностранный язык, история и обществознание. Точные науки: математика и информатика. Творческие дисциплины: музыка и изобразительное искусство.

Также в перечень включены труд (технология), основы безопасности и защиты Родины, физическая культура и духовно-нравственная культура России. Школьники смогут изучать второй иностранный язык, родной язык и родную литературу по желанию родителей.

В курс математики войдут модули по вероятности и статистике, алгебре и геометрии. В курс истории будут включены всеобщая история, история России и «История нашего края».