На острове Итуруп пропала туристическая группа из 10 человек

На острове Итуруп, входящем в Большую Курильскую гряду, пропала группа из десяти туристов. Об этом сообщил глава Курильского округа Константин Истомин в своем телеграм-канале.

Связь с группой была потеряна в районе вулкана Баранского (его высота 1 125 м). Для поиска привлечены военные, спасатели, полиция и местная администрация. По данным Shot, инцидент произошел во время спуска с горы — туристы не вернулись к машине.

В группе было девять девушек и два гида. Одна туристка получила травму, ее нашли в лагере и сейчас эвакуируют. Поиски продолжаются. Густой туман затрудняет работу спасателей.