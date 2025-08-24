В городах Сибири более 1,5 тыс. человек ожидают вылетов задерживающихся рейсов

Более 1,5 тыс. пассажиров в аэропортах Кемерово, Новокузнецка, Барнаула, Омска, Горно-Алтайска, Норильска и Томска ожидают вылетов из-за позднего прибытия самолетов, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В кемеровском аэропорту задержаны рейсы в Санкт-Петербург и Сочи. Более 350 пассажиров, включая 20 детей, ждут вылета. В Новокузнецке задержки коснулись рейсов в Казань и Санкт-Петербург, где более 300 пассажиров, включая 37 детей, ожидают вылета.

В Барнауле задержаны рейсы в Москву и Екатеринбург. Около 300 пассажиров, включая 26 детей, ждут вылета. В омском аэропорту задержки коснулись рейсов в Санкт-Петербург и Казань, где свыше 200 пассажиров, включая 14 детей, ожидают вылета.