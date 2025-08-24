Спасатели ищут восемь пропавших грибников в лесах Кузбасса

23 августа шесть жителей Ясной Поляны Кемеровской области ушли в лес за грибами и до сих пор не вернулись. Еще двое мужчин пропали ранее в лесах Яшкинского и Новокузнецкого муниципальных округов. Их ищут около 100 человек, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

«Полицейскими были незамедлительно развернуты масштабные поисковые мероприятия»,— говорится в заявлении. От правоохранительных органов в поисках участвуют 42 человека, остальные — местные жители, спасатели и волонтеры.

Проведение поисковых мероприятий на контроле начальника ГУ МВД России по Кемеровской области Геннадия Корниенко. В ведомстве призвали граждан тщательно готовиться к походам лес, а также сообщать близким о маршруте и времени возвращения.