Пожар на терминале НОВАТЭКа в Ленобласти не затронул емкости с топливом

Пожарные локализуют возгорание на площадке терминала НОВАТЭКа в Усть-Луге. Емкости с топливом не затронуты огнем. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Для помощи в тушении направлен пожарный поезд, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги. В составе поезда более 183 тонн воды и 5 тонн пенообразователя.

«На движение пассажирских поездов ситуация не влияет»,— говорится в пресс-релизе. В ОЖД исключили угрозу объектам инфраструктуры РЖД.

По словам Александра Дрозденко, утром 24 августа над портом Усть-Луга уничтожено 10 БПЛА. Затем над Кингисеппским районом было сбито еще два беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет.