В Кольцово рейс в Москву задержали на два часа из-за поломки

В екатеринбургском аэропорту Кольцово рейс авиакомпании «Россия» задержали на два часа, следует из информации в табло вылета. По данным Telegram-канала Ural Mash, задержка связана с поломкой самолета.

Самолет авиакомпании «Россия» из Екатеринбурга в Москву должен был вылететь в 8.20 утра, однако был задержан. Аэропорт он покинул только в 10.31.

По информации канала, пассажиров уже успели запустить в салон, когда стало известно о поломке самолета. «Лайнер выехал на рулежку, но из правого двигателя повалил дым или пар»,— указано в публикации. Борт задержали для ремонта.

«Ъ-Урал» обратился за комментариями в авиакомпанию.

Ранее в Кольцово вылет в Шарм-эш-Шейх задержали на шесть часов. Рейс должен был отправиться в 5:45, но вылет перенесли на 12:25

Анна Капустина