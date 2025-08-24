У демократов крепкая нехватка

Из Демократической партии США за последние годы вышли миллионы сторонников, тогда как Республиканская партия, наоборот, приросла зарегистрированными членами. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в конце минувшей недели газетой The New York Times. По мнению экспертов, для демократов, которые до сих пор не могут прийти в себя после поражения на выборах-2024, складывается крайне тревожная ситуация в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в 2026 году. Пока партии не помогает даже низкий рейтинг действующего президента-республиканца Дональда Трампа, который и вовсе предвкушает победу своих сотоварищей с фантастическим преимуществом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joshua Lott / Reuters Фото: Joshua Lott / Reuters

Газета The New York Times выпустила масштабное исследование, в котором были проанализированы данные о зарегистрированных сторонниках двух основных партий США в 30 штатах и Вашингтоне, округ Колумбия (в остальных 20 штатах регистрация избирателей по партиям не производится). Из публикации выяснилось, что за период с 2020 по 2024 год число зарегистрированных демократов сократилось на 2,1 млн, республиканцев же стало на 2,4 млн больше.

Таким образом, разница между двумя партиями по «новым» избирателям составила внушительные 4,5 млн, заложив основу для разрыва, на преодоление которого могут уйти годы.

Примечательно, что снижение числа официально зарегистрированных сторонников произошло у демократов во всех 30 штатах. У республиканцев же потери зафиксированы только в 6, а в 24 — наблюдается крайне позитивная динамика.

Как указано в публикации The New York Times, по общему числу зарегистрированных сторонников Демократическая партия по-прежнему обгоняет конкурентов, хотя ее преимущество за четыре года упало с 11% до 6%.

Другими словами, этот перевес вряд ли может хоть как-то утешить демократических боссов.

Во-первых, отрыв сохраняется во многом из-за того, что крупнейшие продемократические штаты — Калифорния и Нью-Йорк — позволяют избирателям указывать свою партийную принадлежность, тогда как, например, прореспубликанский Техас — нет.

— позволяют избирателям указывать свою партийную принадлежность, тогда как, например, прореспубликанский Техас — нет. Во-вторых, провал зафиксирован в четырех колеблющихся штатах — Аризоне, Неваде, Северной Каролине и Пенсильвании, что уже само по себе довольно симптоматично.

Положение дел в последней весьма красноречиво объясняет происходящее. Если в ноябре 2020 года в Пенсильвании демократы обгоняли республиканцев по числу зарегистрированных сторонников на 517,3 тыс., то теперь от этого преимущества осталось лишь 53,3 тыс. Более детальный анализ показывает: с 2020 года по июль 2025-го 314 тыс. демократов в Пенсильвании сменили партийную принадлежность и стали республиканцами. Ряды демократов же пополнили только 161 тыс. бывших республиканцев.

В целом последние десятилетия для США характерна тенденция увеличения числа независимых или беспартийных избирателей, поэтому преимущество той или иной партии по зарегистрированным сторонникам не всегда коррелирует с результатами на выборах. Например, в Кентукки и Западной Виргинии республиканцы только недавно обогнали демократов по этому показателю, хотя уже более двух десятилетий выигрывают в этих штатах президентские выборы. Тем не менее тот факт, что сейчас рост независимых избирателей происходит преимущественно за счет демократов, не предвещает партии ничего хорошего.

Ее руководство признает проблему и обещает все исправить — ориентировочно к выборам 2028 года. Но каким образом им удастся переломить негативный тренд, пока абсолютно не понятно.

Между тем выигрывать выборы надо уже в следующем, 2026, году, когда демократы намерены попытаться перехватить контроль хотя бы над одной из палат Конгресса и тем самым разрушить республиканскую монополию, установившуюся после триумфа Дональда Трампа и его однопартийцев в 2024 году.

Традиционно промежуточные выборы в Конгресс, проходящие в середине президентского срока,— серьезное испытание для партии, чей представитель возглавляет в этот момент Белый дом. Их также зачастую называют неофициальным референдумом по одобрению деятельности американского лидера. И, казалось бы, нынешние рейтинги Дональда Трампа должны внушать оптимизм демократам. По данным последнего опроса Reuters/Ipsos, его работу на посту президента одобряют 40% американцев, что стало самым низким для него показателем за весь текущий срок. В январе, согласно исследованию Reuters/Ipsos, его деятельность положительно оценивали 47%.

Однако снижающийся рейтинг президента пока не сильно помогает его политическим оппонентам. Более того, сам Трамп обещает, что преимущество его однопартийцев, с минимальным перевесом сегодня контролирующих Палату представителей, на выборах в 2026 году составит небывалые 100 мест.

Для этого, правда, по его мнению, придется провести «реформу», которая, согласно главе Белого дома, заключается в перенарезке избирательных округов внутри республиканских штатов (давнее явление в США, известное как джерримендеринг), а также в отмене возможности голосовать по почте.

С последним у республиканцев возникнут серьезные проблемы, поскольку у президента нет конституционных полномочий отменять почтовое голосование,— этот вопрос находится в сфере компетенций штатов. Зато за «перенарезку» республиканцы, похоже, уже взялись основательно. Застрельщиком в этом деле стал Техас, где обе палаты местного законодательного собрания под громкое одобрение со стороны Дональда Трампа оперативно приняли законопроект, нарезающий новые границы округов таким образом, чтобы отнять у демократов пять мест в Конгрессе США.

«Техас нас никогда не подводит. Флорида, Индиана и другие хотят сделать то же самое»,— ликовал Трамп.

Демократы, впрочем, очевидно, не собираются сложа руки наблюдать за джерримендерингом в республиканских штатах и обещают ответить зеркально. Так, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (на данный момент самый популярный демократ в стране из потенциальных кандидатов в президенты в 2028 году) объявил о намерении перекроить округа уже в своем штате и отыграть тем самым пять мест у республиканцев. Вероятно, калифорнийские демократы реализуют угрозу господина Ньюсома, однако, согласно местным законам, такое решение надо будет еще подтвердить на референдуме в грядущем ноябре. В Техасе же одобрение джерримендеринга избирателями не требуется.

Так или иначе, битва за Конгресс, финальная схватка за который состоится только 3 ноября 2026 года, началась уже сейчас. И пока демократы, разгромленные на выборах-2024, да еще при отсутствии явного лидера, выглядят отстающими и сталкиваются с явным электоральным кризисом.

Антон Васильев