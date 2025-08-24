Аэропорт Пскова приостановил работу, Казани — возобновил

Росавиация сообщила, что аэропорт Пскова приостановил прием и выпуск самолетов. В предыдущий раз он ограничивал работу 3 августа.

В это же время Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропортов Казани и Волгограда. Ограничения действовали 11 и семь часов соответственно. За это время на запасные аэродромы ушли 12 самолетов, летевших в Казань, и три самолета, летевших в Волгоград.

23 августа работу приостанавливали более 10 аэропортов России, в том числе московский Шереметьево и петербургский Пулково. Авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа» сообщили о переносе или отмене части рейсов.