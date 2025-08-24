В России с начала года зафиксировали четыре случая завоза холеры

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с начала 2025 года в России зарегистрировали четыре случая завоза холеры.

«Все эти случаи были из Индии. Поэтому тех, кто сегодня собирается или возвращается из этой страны, я призываю быть максимально внимательными к своему здоровью»,— сказала госпожа Попова в интервью ТАСС.

В апреле глава Роспотребнадзора рассказывала, что холеру выявили у жителя Подмосковья. Заболевшего госпитализировали в инфекционный стационар. Ведомство взяло под наблюдение более 300 человек, которые летели с пациентом в одном самолете, а также родственников и сотрудников скорой помощи, с которыми он контактировал.