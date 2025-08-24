WSJ: США несколько месяцев запрещают Украине бить ракетами ATACMS вглубь России

Пентагон с конца весны не разрешает Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации издания, как минимум один раз Украина пыталась применить ATACMS по цели на территории России, но получила отказ. Вето Вашингтона связано с попытками Белого дома склонить Москву к началу мирных переговоров.

Собеседники WSJ также рассказали, что Пентагон разработал «механизм рассмотрения» для принятия решений по заявкам Украины на запуск дальнобойного оружия американского производства. По их словам, президент США Дональд Трамп намерен сохранять действие этого механизма, но может и передумать.