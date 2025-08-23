«Локомотив» поехал с остановками

В шестом туре чемпионата России по футболу занимающий первое место «Локомотив» дома сыграл вничью с «Ростовом» — 3:3. По ходу матча лидер премьер-лиги вел 2:0 и 3:2, но все-таки упустил победу. У него стало 14 очков, а это значит, что теперь его могут опередить «Краснодар» и ЦСКА. Повыше в турнирной таблице поднялись другие наиболее вероятные претенденты на медали — «Зенит», московское «Динамо» и «Спартак».

Матч шестого тура РПЛ «Локомотив» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Матч шестого тура РПЛ «Локомотив» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Перед шестым туром расположение клубов в Российской премьер-лиге имело достаточно сюрреалистичный вид, ведь «Зенит» всего с шестью очками находился на девятом месте, а московское «Динамо» и «Спартак» с пятью скатились соответственно на 11-ю и 13-ю позиции. И в сложившейся на старте чемпионата ситуации неизвестно было, чего ожидать от очередных матчей с участием этих команд. А красно-белые вообще гостили в негостеприимной Казани, где «Рубин» никому не проигрывал в РПЛ с 13 сентября 2024 года. К тому же сейчас команда Рашида Рахимова опережала «Спартак» на пять баллов и располагалась на четвертой строчке.

Почти весь первый тайм казанцы успешно действовали в разрушении разнообразных попыток столичного клуба проникнуть к воротам и не давали создать хоть что-нибудь опасное для защищавшего их Евгения Ставера. Лишь незадолго до перерыва они позволили нанести неприятный удар Эсекьелю Барко, на который среагировал их голкипер. А так подавляющее превосходство гостей во владении мячом никаких дивидендов не приносило. С другой стороны, и лидера нападения хозяев Мирлинда Даку прикрыли, так что ничто не предвещало в этом матче гола. Но во втором тайме выстрелила замена главного тренера москвичей Деяна Станковича, который выпустил Пабло Солари вместо Маркиньоса. На 58-й минуте аргентинец взял инициативу на себя, с левого фланга пролез в штрафную площадь и низом ударил в дальний угол, причем тут же у него был замах на дубль. Затем у спартаковцев дважды мог отличиться Манфред Угальде, однако лучший бомбардир прошлого чемпионата промазал даже с убойной дистанции. Зато на 73-й минуте неотразимо зарядил из-за штрафной Кристофер Мартинс, увеличив перевес красно-белых до двух голов. На этот раз они и в обороне не допустили результативных ошибок, хотя пару раз все же заставили вздрогнуть Станковича. «Спартак», не выигрывавший в РПЛ больше месяца, одержал долгожданную победу 2:0 и набрал восемь очков.

«Зениту» тоже надо было кровь из носу обыгрывать махачкалинское «Динамо», тем более у себя дома. Как и «Спартак», он также не побеждал на протяжении четырех матчей подряд. Несмотря на то что петербуржцы постарались максимально активно начать, гости ответили еще более остро. Сперва прорыв Гамида Агаларова остановил вратарь Денис Адамов, а потом нападающий дагестанского клуба сам замешкался с ударом. Вообще встреча в Санкт-Петербурге носила неожиданно открытый характер. Раскрываясь, махачкалинцы, конечно, сильно рисковали, за что их чуть не наказал Луис Энрике. Но забили хозяева с пенальти, назначенного за задержку Страхини Эраковича на стандарте. А вскоре после того, как Андрей Мостовой открыл счет с «точки», Густаво Мантуан на 35-й минуте удвоил его, перекинув мяч через голкипера Давида Волка. Вернуться в игру с 0:2 динамовцам было сложно, а когда на 73-й минуте Юрий Горшков в третий раз поразил их ворота — уже невозможно. Окончательно Волка расстроил на 90-й минуте Максим Глушенков. Победив 4:0, «Зенит» с девятью очками тоже улучшил свое турнирное положение и поднялся на промежуточное пятое место.

Лидер чемпионата «Локомотив», немного притормозив в предыдущем туре, сразу почувствовал дыхание в спину. ЦСКА сократил отставание от него до двух пунктов, а «Краснодар» — до минимума.

Сейчас в гости к железнодорожникам приехал «Ростов», занимавший, наверное, слишком низкую для себя 14-ю строчку. Но по статусу вполне крепкий середняк премьер-лиги снова попал в передрягу, пропустив уже на седьмой минуте. Желто-синие наверняка собирались уделить повышенное внимание Алексею Батракову и все равно недоглядели за лучшим бомбардиром текущего первенства, который головой переправил мяч в сетку с подачи Зелимхана Бакаева и достиг отметки в семь голов. А на 20-й минуте Батраков напомнил, что он и ассистент отличный, когда одной передачей вывел один на один с вратарем Дмитрия Воробьева. Нападающий «Локо» чуть-чуть спижонил, решив перед ударом посадить на газон догонявшего его центрального защитника Умара Сако, однако, как выяснилось, только украсил эпизод. Для Воробьева это был четвертый гол.

Матч шестого тура РПЛ «Локомотив» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону)
Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Лишь ближе к концу первого тайма железнодорожникам доставил неприятности их бывший форвард Тимур Сулейманов, а в целом все складывалось для них просто замечательно. Но после перерыва обстановка на поле обострилась, когда Роналдо заработал пенальти, а Мохаммад Мохеби его на 57-й минуте реализовал. Москвичам еще повезло, что арбитр не удалил тогда нарушавшего правила Кристиана Рамиреса, ограничившись желтой карточкой. К тому же Воробьев не использовал верный момент, замыкая прострел Батракова, и в итоге сработало известное правило «не забиваешь ты — забивают тебе», актуальность которого на 65-й минуте подтвердил Сулейманов, когда нанес хлесткий удар из-под Рамиреса. Впрочем, здесь в составе хозяев проявили себя бывшие ростовчане, и Александр Сильянов после скидки Николая Комличенко точно пробил головой. Да и Рамиреса стоит отметить за навес. Это произошло на 82-й минуте, но судья добавил еще восемь, и уже на 98-й Роналдо все-таки успел спасти «Ростов» от поражения, когда Сулейманов сбросил на него мяч. Сыграв вничью 3:3, «Локомотив» второй раз кряду потерял два очка и может лишиться лидерства. Теперь в его активе 14 баллов и все будет зависеть от того, какие результаты покажут «Краснодар» и ЦСКА в своих матчах с «Крыльями Советов» и «Акроном».

Московское «Динамо» принимало «Нижний Новгород» и сразу внесло в заявку свежеиспеченного новичка Антона Миранчука, о переходе которого из швейцарского «Сьона» официально объявило в день игры. Бело-голубые быстро добились успеха, хотя Денис Макаров на 16-й минуте вроде бы бил мимо, но защитник гостей Свен Карич крайне неудачно подставился под мяч и подправил его в ворота. Потом еще дважды в первом тайме нижегородцев очень выручил голкипер Никита Медведев, отразивший удары Даниила Фомина и Ивана Сергеева. Для уверенности команде Валерия Карпина был нужен второй гол, чтобы не упустить победу, как в недавней встрече с «Сочи». И Фомин на 46-й минуте закатил его, испортив Медведеву сейв на Бителло. Хуан Боселли мог поставить под вопрос исход матча, но вратарь Игорь Лещук сохранил комфортное для хозяев преимущество. Правда, он же потом едва не сделал царский подарок Реналдо Сефасу.

Матч шестого тура РПЛ «Динамо» (Москва) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород)
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

На 71-й минуте состоялся дебют Миранчука, который заменил Фомина в средней линии и даже мог забить, когда незаметно для оппонентов выскочил в штрафной на фланговую подачу Рубенса. Полузащитник сборной России, конечно, не так хорошо играет головой, как центральный защитник Николас Маричаль, который на 93-й минуте с передачи Хуана Касереса оформил крупную победу «Динамо» — 3:0. У подопечных Карпина стало восемь очков, и по разнице мячей они опередили «Спартак», заняв восьмое место.

Александр Ильин