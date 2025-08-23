Президент Финляндии сообщил, когда Россия может остановить бои на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что он не видит никаких признаков желания российского руководства садиться за стол переговоров для обсуждения перемирия с Украиной. Также он сомневается в том, что президент России Владимир Путин собирается лично встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время.

«Они хотят продолжать войну как минимум до осени, чтобы максимально расширить свои территориальные приобретения»,— сказал господин Стубб в интервью «Хельсингин саномат». При этом президент заявил, что момент, когда удастся достичь перемирия и прочного мира, все же приближается. Однако единственный человек, благодаря которому может настать мир,— это президент США Дональд Трамп, убежден политик.

Господин Стубб надеется, что Дональд Трамп «снова потеряет терпение» из-за руководства России и введет санкции. «Надеюсь, этот момент близок, ведь это поможет мирному решению»,— считает господин Стубб.

Министр иностранных дел Сергей Лавров на этой неделе заявлял, что Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины. Однако, по мнению министра, саммит может пройти только в том случае, если стороны детально проработают повестку переговоров. Поэтому, считает господин Лавров, говорить о встрече еще рано.