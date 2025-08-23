МИД Германии разморозит выдачу гуманитарных виз россиянам

Власти Германии пообещали возобновить выдачу гуманитарных виз гражданам России и Белоруссии. Об этом Deutsche Welle (объявлена в РФ иноагентом) сообщили в МИД ФРГ. В министерстве не уточняют, когда действие визовой программы будет возобновлено.

Ведомство назвало важным внешнеполитическим инструментом выдачу виз тем, кто подвергается политическим репрессиям. При этом там добавили, что ускоренная процедура приема в страну россиян, белорусов и граждан Ирана больше применяться не будет.

О заморозке гуманитарной визовой программы сообщили в МВД Германии неделю назад. Там заявляли, что въезд в страну по гуманитарной программе будет разрешен только в исключительных случаях. Из-за этого не могли получить визы около 300 россиян и белорусов.