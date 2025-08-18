МВД Германии заблокировало выдачу гуманитарных виз 300 гражданам РФ и Белоруссии

Новое коалиционное правительство Германии в июле приостановило гуманитарную визовую программу для лиц, которые подвергаются политическим преследованиям на родине. Это напрямую коснулось граждан России, сообщает Deutsche Welle (объявлена в РФ иноагентом).

В материале говорится, что около 300 граждан РФ, а также Белоруссии могут лишиться немецких виз. Они ранее получили одобрение МИД Германии для оформления документов, но фактически выдача виз была заблокирована МВД страны. В ведомстве подтвердили, что выдача гуманитарных виз приостановлена, исключения могут быть сделаны в чрезвычайных случаях.

По данным правозащитников, помогающих российским эмигрантам, с 2022 года гуманитарные визы в Германию получили около 2,6 тыс. граждан РФ.