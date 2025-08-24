ХК «Ижсталь» проиграл «Молоту» в предсезонной встрече

23 августа хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл «Молоту» в предсезонной встрече, проходившей в столице Удмуртии. Как сообщает пресс-служба «сталеваров», итоговый счет матча — 4:2 в пользу команды из Перми. Следующий матч хоккейный команд состоится 24 августа.

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Напомним, 18 августа хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл «Нефтехимику» в предсезонной встрече в Нефтекамске. Итоговый счет матча — 5:2 в пользу команды из Татарстана.