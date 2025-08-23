В Пулково ввели ограничения после предупреждения об угрозе БПЛА

В аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Незадолго до этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко разместил в своем Telegram-канале информацию о возможном заходе БПЛА в воздушное пространство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Александр Дрозденко также упомянул о снижении скорости мобильного интернета в юго-западных районах Ленобласти.

О возможном ухудшении качества мобильного интернета и связи в целях безопасности на территории Северной столицы сообщили в комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что четыре петербургских поезда задерживались из-за падения БПЛА в Воронежской области.

Артемий Чулков