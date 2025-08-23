Пулково частично возобновил работу после введенных ограничений

Пулково частично возобновил работу по приему и отправке бортов после введенных 23 августа ограничений. Об этом заявили в пресс-службе воздушной гавани.

«Аэропорт Пулково обслуживает ряд рейсов по согласованию с соответствующими ведомствами»,— говорится в сообщении.

Находящимся в здании пассажирам задержанных рейсов раздают мягкие коврики и складные стулья.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры в связи с введенными 23 августа ограничениями задержано 20 рейсов на вылет и 19 на прилет.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Пулково ввели ограничения после предупреждения об угрозе БПЛА.

