Пулково частично возобновил работу после введенных ограничений
Пулково частично возобновил работу по приему и отправке бортов после введенных 23 августа ограничений. Об этом заявили в пресс-службе воздушной гавани.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
«Аэропорт Пулково обслуживает ряд рейсов по согласованию с соответствующими ведомствами»,— говорится в сообщении.
Находящимся в здании пассажирам задержанных рейсов раздают мягкие коврики и складные стулья.
По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры в связи с введенными 23 августа ограничениями задержано 20 рейсов на вылет и 19 на прилет.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Пулково ввели ограничения после предупреждения об угрозе БПЛА.