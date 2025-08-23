Иордания отменила визы

Россия и Иордания подписали соглашение о взаимной отмене виз для туристов. Оно предусматривает освобождение от визовых требований для турпоездок на период не более 30 дней. При этом суммарный срок такого пребывания не должен превышать 90 дней в течение года. Прежде россияне имели возможность оформить визу для въезда на территорию Иордании по прибытии в аэропорт, заплатив за эту услугу 40 динаров, или порядка $56.

Иордания очень интересная для туристов страна, но массовым направлением у россиян пока не стала, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян: «Это соглашение больше выгодно иорданской стороне, чем российской. Причина проста: и раньше, до подписания этого соглашения, россияне легко проходили границу по электронной визе, которая выдавалась моментально. К сожалению, из России рейсы сейчас летают только из Москвы в Амман, и они недешевые. Туристы в Иорданию массово не едут. Путешествуют в основном в Израиль и дальше в Иорданию. Не нужно забывать, что место крещения Иисуса Христа находилось с иорданской стороны. Потом едут в Петру также либо из Израиля, либо из Египта.

И третья точка притяжения – это, конечно, Мертвое море. Но с иорданской стороны находится в разы меньше санаториев и лечебниц, и опять же большинство россиян едет со стороны Израиля. Для того чтобы был массовый туризм в Иорданию, конечно, необходимо ставить чартерные рейсы, в первую очередь в Акабу — это порт на Красном море. Но мы только совсем недавно поставили рейсы, буквально в этом году, в Эйлат, это город-сосед Акабы, поэтому в ближайшем будущем я не вижу перспектив какого-то резкого роста турпотока в Иорданию именно как прямых рейсов. А вот посещение Иордании из Израиля и из Египта, вот здесь я вижу хорошее будущее.

Во сколько обходится сейчас тур? Больше 200 тыс. на двоих на неделю. К сожалению, рейсы в Иорданию дорогие, билет стоит, не поверите, почти 50-60 тыс. руб. Это не массовый продукт. Она интересна, когда это вкупе. Скажем, экскурсия из Египта или Израиля в Петру».

Сейчас турпоток из России непосредственно в Иорданию составляет два-три десятка тысяч человек в год. Заключение соглашения о взаимной отмене туристических виз может привести к росту этого показателя, но он вряд ли будет существенным, считает вице-президент АТОР Артур Мурадян. По его словам, это станет возможным лишь при увеличении количества и направлений прямых авиарейсов: «Если говорить о ситуации с введением безвиза, то, с одной стороны, это всегда позитивная новость. Таким образом можно неплохо сократить расходы на семью из четырех человек. До этого россияне получали визу по прилету, и стоила она в среднем $60 на человека. Но при всем при этом заблуждаться не стоит, потоки туда существенно не вырастут. Сейчас же у нас в наличии рейсы только в Амман, и в не очень большом количестве — летает среднефюзеляжный самолет. Чтобы добраться из Аммана, столицы, до курортов на Мертвом море, понадобится где-то полтора часа, и это еще приемлемо.

Если ехать в зону Акабы для классического пляжного отдыха, то путь заемет ь 4,5 часа, и, конечно, туристов это существенно смущает. При всем при этом сама по себе Иордания, если брать именно прилет в столицу, не лишена туристического смысла, потому что это исторически очень интересное направление: обширные экскурсионные программы, это возможность посещения святых мест. Но все это в совокупности делает направление дорогим. С туристическими целями это порядка 20-30 тыс. человек, по моим оценкам, туда ежегодно летает. Потенциал, безусловно, есть, но для этого либо иорданские перевозчики, либо нашим надо решиться и возобновить полеты в Акабу».

Ранее иорданская авиакомпания Royal Jordanian сообщала об увеличении числа рейсов в Россию. С 6 июля количество прямых полётов между Амманом и Москвой выросло до трех в неделю.

