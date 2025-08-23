Лавров созвонился с главой МИД Азербайджана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Они обсудили заседание по экономическому сотрудничеству двух стран, которое прошло накануне в Астрахани, сообщила пресс-служба азербайджанского ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Собеседники высоко оценили итоги заседания, отметили в министерстве. Также политики обсудили региональную повестку дня, политическое, экономическое и гуманитарное сотрудничество, затронули тему международной безопасности.

На прошедшем вчера заседании зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук пообщался с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым. Российский вице-премьер говорил о взаимовыгодном характере российско-азербайджанских отношений. Он утверждал, что Россия является одним из ключевых экономических партнеров соседней республики. Чиновники подписали протокол, в котором говорится о стремлении укреплять отношения двух стран.