Обновление проспекта Энергетиков приведет к новым дорожным ограничениям

C 25 августа по 7 октября в связи с ремонтом будет ограничено движение по проспекту Энергетиков от Большой Пороховской улицы до дома Заневского проспекта, 65 к. 1. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На участке в 2,5 км от Уткина переулка до Большой Пороховской улицы дорожники обновят 50 тыс. кв. м проезжей части, отремонтируют свыше 20 тыс. кв. м тротуаров, нанесут новую разметку и восстановят нарушенное благоустройство.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что движение по очередному участку Невского проспекта закрыто из-за ремонта.

Артемий Чулков