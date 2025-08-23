Движение по очередному участку Невского проспекта закрыто из-за ремонта

В рамках шестого этапа обновления Невского проспекта 23 августа закрыто движение от набережной реки Фонтанки до площади Восстания, включая перекресток с Литейным проспектом. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга (ГАТИ).

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

Ремонт на участке продлится один день. Трамваи по Садовой улице продолжают ходить, уточнили в ГАТИ.

На время проведения работ водителям предлагают объезжать участок по улицам Садовой и Белинского, Литейному проспекту, улице Жуковского, Лиговскому проспекту и площади Восстания.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пробки в районе ремонта Невского проспекта в будние дни достигают восьми баллов, а общественный транспорт не готов к возросшей нагрузке из-за нерационального усиления маршрутов.

Артемий Чулков