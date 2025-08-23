Сотрудники распробовали поливоркинг

Почти каждый второй россиянин ищет подработку на осень. Согласно опросу hh.ru , число трудящихся граждан, у которых есть потребность в дополнительном заработке, за год выросло на 4%. Больше всего хотят пойти на подработку работники сферы искусства и масс-медиа. За ними — сотрудники индустрии красоты и фитнеса, на третьем месте — врачи и преподаватели.

За трендом на поливоркинг следуют и те, чей доход принято считать высоким, говорит PR-директор сервиса Solar Staff Валерия Акыева: «Действительно, есть рост числа специалистов, которые сейчас выбирают внештатную модель занятости. В России это стало заметно в последние два года, и появился тренд на поливоркинг, когда человек совмещает несколько разных должностей или проектов одновременно. То есть он может быть дизайнером, но и проджект-менеджером где-то еще. Или, наоборот, это какой-нибудь программист, которому важно тоже повысить свой доход, человек может сидеть в компании N и выполнять заказы для компании X.

Что мы видим на цифрах? Не так давно мы с коллегами из TenChat проводили исследование, чтобы подтвердить или опровергнуть, действительно ли у компаний появляется повышенный спрос на внештатных исполнителей, и выяснили, что так и есть. По крайней мере сейчас, каждая третья крупная компания в России сотрудничает с фрилансерами на постоянной основе. При этом 70% компаний привлекали внештатников хотя бы единожды.

Почему бизнесу это удобно и важно? Во-первых, это гибкость и доступ к нужным компетенциям, а во-вторых, это возможность быстро закрывать те или иные проекты. Например, если это маркетинг, реклама, ивент-индустрия, это традиционно высоконагруженные сферы, поэтому здесь win-win-ситуация».

Как подсчитали аналитики портала SuperJob, в 2024 году около четверти россиян получали доход от дополнительной занятости. При этом Росстат сообщает, что стало меньше сотрудников, которые совмещают сразу несколько работ, их сейчас, по данным службы, около миллиона человек.За ними строже стали следить, считает основатель компании FutureToday Денис Каминский: «В последнее время наблюдается даже обратная тенденция, когда компании активно борются с сотрудниками, которые совмещают одну работу основную у себя с какими-то еще другими подработками. Бывают забавные тренды в разные стороны. Например, некоторые айтишники устраиваются на несколько работ, нанимают более дешевых, менее прокаченных коллег из IT-сферы, и фактически управляют своей маленькой командой, работая на нескольких работах.

Другие, наоборот, скручивают себе какое-то количество опыта, выходят на несколько работ, потому что на каждой из них они могут делать работу левой пяткой, а в совокупности у них получается больше денег, они при этом никого не нанимают, но зато сами несильно напрягаются. И если говорить про общие тренды, то я думаю, что рынок будет расслаиваться, часть компаний переведет людей обратно в офисы — меньше удаленки, больше контроля за сотрудниками. Часть будет, наоборот, использовать как свое конкурентное преимущество возможность удаленной работы».

Согласно данным сервиса «Авито Подработка», за последние полгода почти 80% россиян старше 16 лет хотя бы раз пытались найти подработку. Каждый шестой искал разовые оплачиваемые задачи на один-два дня. Чаще всего за дополнительным заработком россияне шли в доставку, розничную торговлю и складскую логистику.

Александра Абанькова