Четыре петербургских поезда задержаны из-за падения БПЛА в Воронежской области

Очередной случай падения БПЛА на участке Россошь — Сохрановка в Воронежской области привел к задержке нескольких пассажирских поездов, среди которых оказались следующие в Петербург. В общей сложности происшествие коснулось 19 составов, сообщили утром 21 августа в ОАО «РЖД».

Речь, в частности, о поездах № 135 Махачкала — Санкт-Петербург, № 246 Санкт-Петербург — Ейск, № 480 Санкт-Петербург — Сухуми, № 49 Кисловодск — Санкт-Петербург. Также задержаны составы до Москвы, Новороссийска, Белгорода, Мурманска и т.д.

Максимальное время задержки составляет около 4 часов. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, уточнили в РЖД.

Ранее «Ъ-СПб» писал о задержке двух поездов в Петербург из-за падения беспилотника под Воронежем.

