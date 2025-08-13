В КБР на поддержку АПК направят более 4 млрд рублей в 2025 году

Объем господдержки АПК Кабардино-Балкарской республики в 2025 году превышает 4 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Казбек Коков.

«Итоги первого полугодия демонстрируют положительную динамику показателей. Объем сельхозпродукции в январе-июне в действующих ценах — около 19 млрд руб., динамика — плюс 4,6% к соответствующему периоду предыдущего года»,— отмечает господин Коков.

По информации главы республики, в регионе отмечен рост производства мяса скота и птицы, яиц, молока и продуктов его переработки.

Кроме того, положительная динамика отмечается в секторе растениеводства. Урожайность зерновых в 2025 году оказалась на 13% выше, чем в прошлом году с площади 76,6 тыс. га собрали почти 300 тыс. т зерна. Увеличение урожайности произошло по каждой культуре: пшеницы — на 5,3%, ячменя — на 3%, при средней урожайности 39,2 ц/га и 39 ц/га соответственно.

Наталья Белоштейн