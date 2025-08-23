Тайна рекордного чека

«Сбер» рассказал о рекордном чеке в российском ресторане почти на 5 млн руб. Такой счет был выставлен после ужина в одном из московских заведений, следует из отчета «Сбер Аналитики» за январь-июнь 2025 года. В среднем за поход в кафе, бар или ресторан россияне тратят 580 руб. Каким должен быть ассортимент, чтобы цена за ужин исчислялась в миллионах? Расскажет Леонид Пастернак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

4,8 млн руб. — такую сумму увидел в своем чеке один из посетителей московского ресторана после роскошного ужина. Вскоре выяснилось, что этот счет стал рекордным среди 109 млн чеков, которые проанализировали эксперты. Статистика учитывает первые шесть месяцев этого года. Второе место в общем зачете занял ужин почти за 4 млн руб. в краснодарском ресторане, а третье — за 3,5 млн в подмосковном заведении. Многомиллионные чеки можно получить только при заказе коллекционного алкоголя, говорит совладелец ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук, в его заведениях рекорды были скромнее: «Все зависит от того, какое вино пью гости. Не думаю, что еду можно заказать на такие суммы, скорее всего, это дорогой алкоголь, вина в большом количестве, либо банкет. Есть бутылки вина и по 1 млн руб. На моей практике не было чека больше 1,5 млн руб. за стол. И 80% от суммы — алкоголь, если это не банкет на 100 человек».

Впрочем, рекордные чеки на миллионы рублей можно получить не только при обслуживании конкретного столика, подчеркивает основатель сети ресторанов «Китайские новости» Станислав Лисиченко: «Первая мысль, которая меня посетила, не вносилась ли какая-нибудь наличная выручка таким образом в кассу через какой-то один чек? Вторая: не было ли это, скажем так, персональным закрытием целого ресторана для какого-то приватного ужина для двух-трех человек. В случае же, если это был какой-то действительно небольшой романтический ужин, то я больше, чем уверен, единственный способ достичь таких "звездных чеков" — это коллекционные вина. Достаточно выпить пару бутылок, и в принципе планка в несколько миллионов рублей может быть достигнута».

Состоятельные клиенты платят не только за приготовленные блюда и алкоголь, объясняет шеф-повар ресторана «Белый кролик» Владимир Мухин: «Есть шефы, которые путешествуют и могут прилететь на Виргинские острова, чтобы приготовить ужин. В чек тогда входит перелет, проживание. Привезти шефов из-за границы стоит дорого. Люди хотят поесть, например, в Osteria Francescana из Модены, но не могут туда попасть. Тогда они вызывают шефа, он прилетает и готовит для них».

По данным «Сбер Аналитики», за первые полгода россияне потратили на общепит на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшая доля оплат — 81% — приходится на фастфуд. Только 15% — на рестораны и кафе. В то же время и среди представителей среднего класса растет спрос на качественные вина, отмечает сооснователь бара «Сюр» и ресторана "Интеллигенция" Никита Фомкин: «У меня более демократичные заведения, и такие суммы раз в 100 превышают мои счета. Но что я заметил в своем винном ресторане "Интеллигенция"? Все больше и больше людей приходят вдвоем и могут выпить две-три бутылки дорогого вина, и потратить 100 тыс. руб. Кто-то входит в раж, кто-то хочет что-то отпраздновать. Но что там за праздник на 5 млн руб., я не представляю. Если только холодильник с черной икрой решили забрать с собой».

В 2024 году средний чек в столовых и кафе составлял 740 руб. — это на 10% больше, чем годом ранее.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Леонид Пастернак