Из-за дождя и грозы в Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности 23 августа
В субботу, 23 августа, с 12:00 до 23:00 в Санкт-Петербурге вводится «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
«Желтый» - второй уровень, который означает потенциально опасную погоду. Возможны неблагоприятные явления погоды (осадки, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры и др.), которые могут представлять опасность для
отдельных видов социально-экономической деятельности.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за циклона петербуржцам пообещали дождливую погоду 22 августа.