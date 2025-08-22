Из-за дождя и грозы в Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности 23 августа

В субботу, 23 августа, с 12:00 до 23:00 в Санкт-Петербурге вводится «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«Желтый» - второй уровень, который означает потенциально опасную погоду. Возможны неблагоприятные явления погоды (осадки, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры и др.), которые могут представлять опасность для

отдельных видов социально-экономической деятельности.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за циклона петербуржцам пообещали дождливую погоду 22 августа.

Артемий Чулков