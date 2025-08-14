Рейс из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх задержан более чем на шесть часов

В Екатеринбурге авиарейс компании Red Sea Airlines в Шарм-эш-Шейх задержали более чем на шесть часов, следует из расписания на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Рейс 4S-3322 должен был отправиться в 5:45, но вылет перенесли на 12:25. Сейчас на рейс идет регистрация.

Напомним, в начале июля египетская авиакомпания Red Sea Airlines запустила рейсы из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, чартерная программа запланирована до 23 октября. Рейсы выполняются по четвергам на Boeing 737-800.

Ирина Пичурина